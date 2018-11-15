Hataylıların Müze Olmasını İstediği Tarihi Meclis, Künefeci Oldu

Hatay'ın Türkiye topraklarına katılması kararının alındığı tarihi Meclis binasının altına künefeci açıldığı ortaya çıktı.

Sözcü'nün haberine göre, Hatay'ın Türkiye topraklarına katılması kararının alındığı tarihi Meclis binası, 2008'de 20 yıllığına Antakya'da faaliyet gösteren bir şirkete kiralandı. Şirket bu binada restorasyon çalışması yaptı ve bina Meclis Kültür ve Sanat Merkezi oldu. Binanın altındaki bölüme ise künefeci açıldı. Künefecinin adı da "Meclis Künefe" oldu. Hataylılar binanın müze yapılmasını istiyor.

TARİHİ ÖNEMİ VAR

23 Haziran 1939'da oybirliğiyle Hatay'ın Türkiye'ye katılması kararlaştırıldı. 5 Temmuz 1939'da Türkiye Cumhuriyeti'ne katılan Hatay Devleti'nin Meclis binası 1927 yılında Fransız Mimar Leon Beonbenjuda tarafından tasarlanan ve hayata geçirilen bu binaydı. Hatay'ın Türkiye'ye katılmasıyla birlikte bina 1970'li yıllara kadar sinema olarak kullanıldı.