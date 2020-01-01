Hataylılar yeni yılın ilk gününde güneşin tadını sahilde çıkardı
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Hataylılar yeni yılın ilk gününde güneşin tadını sahilde çıkardı

Hatay'da yeni yılın ilk gününde güneşli havayı gören vatandaşlar sahile koştu.

01.01.2020 18:59 | Son Güncelleme: 01.01.2020 19:01
Hataylılar yeni yılın ilk gününde güneşin tadını sahilde çıkardı

'da yeni yılın ilk gününde güneşli havayı gören vatandaşlar sahile koştu.

Doğu ve Güneydoğu'daki çok sayıda ilde kar ve soğuk hava etkili olurken Hatay'da hava sıcaklığı 16 dereceye yükseldi.

ilçesinde yeni yılın ilk gününde vatandaşlar, güneşin tadını sahilde çıkardı.

Kimileri yürüyüş yaparken kimileri de balık tutmayı tercih etti.

Vatandaşlardan Büşra Kılınç, AA muhabirine, günlerdir ilçede sağanak yağışın etkili olduğunu, bugün ise güneşi görünce çok mutlu olduklarını söyledi.

Öte yandan, Belen ilçesinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Hataylılar yeni yılın ilk gününde güneşin tadını sahilde çıkardı
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