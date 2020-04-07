Hataylılar yasağa uydu, sokaklar sakin kaldı
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Hatay

Hataylılar yasağa uydu, sokaklar sakin kaldı

- Hatay'da korona sakinliği Uzun Çarşı'da, salgın nedeniyle tarihte görülmeyen bir sakinlik yaşanıyor Hatay Valiliği tarafından "evinizden çıkmayın" uyarıları dikkate alınınca insan yoğunluğunun yaşandığı cadde ve sokaklar sessiz kaldı Hatay'da, korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlar,...

07.04.2020 11:39 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:42
Hataylılar yasağa uydu, sokaklar sakin kaldı

- Hatay'da korona sakinliği

Uzun Çarşı'da, salgın nedeniyle tarihte görülmeyen bir sakinlik yaşanıyor

Hatay Valiliği tarafından "evinizden çıkmayın" uyarıları dikkate alınınca insan yoğunluğunun yaşandığı cadde ve sokaklar sessiz kaldı

HATAY - Hatay'da, korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlar, Hatay Valiliği tarafından "evinizden çıkmayın" uyarısını dikkate alınca insan yoğunluğunun yaşandığı cadde ve sokaklar sessiz kaldı.

Korona virüs vakaları nedeniyle yetkililer ve vatandaşlar önlemlerini artırdı. Yetkililer, kamuya açık alanları ve toplu taşıma araçlarını dezenfekte ettirirken, vatandaşlar uzmanların önerileri doğrultusunda kişisel temizliğe dikkat edip, kalabalık ortamlardan uzak durmaya başladı. Her geçen gün vaka sayısının artmasının ardından vatandaşlar gerekmedikçe sokağa çıkmamaya başladı.

Hatay'da meydanlar ve kalabalık caddeler sessiz kaldı. Kentteki en yoğun yerlerden olan Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesinde ve tarihi Uzun Çarşıda, salgın nedeniyle tarihte görülmeyen bir sakinlik yaşanıyor.

Faaliyeti askıya alınan işletmeler dışındaki restoranlar, kozmetik, butik ya da teknolojik ürün satan dükkanlar da kepek indirdi. İşletmecilerin camlarına, 'Kısa bir ara' notuyla, personel ve müşteri sağlığı için faaliyetlerine ara verdiklerini belirten duyurularını astı. Neredeyse tarihi çarşıda dükkanların tamamının kapalı olduğu görüldü.

Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın talimatıyla caddelerden ve cami minarelerinden vatandaşların sokağa çıkmamaları konusunda anons yapılıyor.

Hataylılar yasağa uydu, sokaklar sakin kaldı

Kaynak: İHA

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Hataylılar yasağa uydu, sokaklar sakin kaldı
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