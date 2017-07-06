Hataylılar HBB'nin Sabah Sporu Etkinliği İle Form Tutacak

SPOR ETKİNLİĞİ HAFTA İÇİ HER GÜN 6.30 İLE 7.30 SAATLERİ ARASINDA ANTAKYA ATATÜRK PARKI'NDA

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sağlam Kafa Sağlam Vücutta Bulunur' sözlerinden yola çıkarak, aynı zamanda Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi'nde aerobik ve step eğitmenliği yapan Selda Keser yönetiminde hafta içi her gün saat 06.30 ile 07.30 saatleri arasında Atatürk parkına gelen spor severlere, Hatay Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu önünde uzman antrenör eşliğinde spor yaptırarak onların form tutmalarına katkı sunacaktır.

KESER, SABAH SPORUNUN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Sabah sporunun önemine vurgu yapan antrenör Keser, "Çağımızda spor fiziksel faydalarının yanı sıra insanların ruhsal sağlığını da olumlu yönde etkilemektedir. Güne sağlam bir psikoloji ile başlanmasına sebep olur. Kan dolaşımını hızlandırır. Yağ yakımı başlatır. Mutluluk hormonu salgılar. Tüm bu sebeplerden dolayı sabah sporunun insan vücuduna çok önemli artıları vardır" ifadelerine yer verdi.

HBB yetkilileri, gencinden yaşlısına tüm sporseverlerin katılım gösterebileceği spor etkinliğinin 10 Temmuz Pazartesi sabahı Antakya Atatürk Parkı'nda başlayacağını bildirdi.



