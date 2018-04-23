Hataylılar 23 Nisanı Fener Alayı ile Kutladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından fener alayı düzenlendi.

Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'ndan başlayan yürüyüş uzun bir kortej eşliğinde devam ederek Hatay Büyükşehir Belediyesi önünde kurulan konser alanında sona erdi. 7'den 70'e birçok vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği fener alayında dev Türk bayrağı açıldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin dağıttığı meşaleler Hatay sokaklarında görkemli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı'nın söylendiği alanda konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, şu "Gazi Mustafa Kemal Atatürk çocuklarımıza bu bayramı hediye etmiş ama cumhuriyetimizde, bayrağımızı da hem çocuklarımıza hem gençlerimize emanet etmiş. Herbirine birer milli mana hediye etmiş. Biz bayrağımızı, Atatürk'ümüzü, Cumhuriyetimizi, misak-i milli sınırlarımızı aynı zamanda hangi renkten olursak olalım birbirimizi çok seviyoruz. Hatay, Türkiye Cumhuriyeti kurtulduktan sonra 16 yıl daha mücadele etmiş ve 1938'de kurtuluşa kavuşmuştur ve kendi cumhuriyetini kurmuştur. Yani biz cumhuriyet ilanından sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sayesinde esaretten kurtulmuşuz, Hatay cumhuriyetini kurmuşuz. Daha sonra hep birlikte anavatanımıza kavuşmuşuz" dedi.

Konuşmanın ardından Hataylı sinema ve dizi oyuncusu Uğur Arslan sahneye çıkarak vatandaşların coşkusuna ortak oldu. - HATAY