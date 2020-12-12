Hataylı servis şoförlerinden filyasyon çalışmaları için araç desteği
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Hataylı servis şoförlerinden filyasyon çalışmaları için araç desteği

12.12.2020 11:09 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:12
Hataylı servis şoförlerinden filyasyon çalışmaları için araç desteği

Hatay'daki servis şoförleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede büyük bir görev üstlenen filyasyon ekiplerinin çalışmalarına destek olmak amacıyla Sağlık İl Müdürlüğüne 300 araç tahsis etti.

Hatay'daki servis şoförleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede büyük bir görev üstlenen filyasyon ekiplerinin çalışmalarına destek olmak amacıyla Sağlık İl Müdürlüğüne 300 araç tahsis etti.

Servis şoförleri adına yazılı açıklama yapan Galip Altınöz, her zaman devletin yanında olduklarını kaydetti.

Bu kapsamda, Hataylı servis şoförleri olarak 300 araçla Kovid-19 ile mücadeleye destek vermek için kolları sıvadıklarını belirten Altınöz, "Pandemi sürecindeyiz, durumlarımız biraz sıkıntılı. Devletimiz her yere yetişmekte zorluk çekebilir. Biz öğrenci servisleri şirketleri olarak her zaman devletimizin yanındayız. Şu an bir kampanya başlatıp yaklaşık 300 araçlık ekibimizle devletimizin yanındayız. Araçlarımız filyasyon ekibindeler. Hastalara ilaç dağıtıyorlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 11:18:51. #1.14#
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