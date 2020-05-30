Hataylı şehidin evine dev Türk bayrağı asıldı
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Hataylı şehidin evine dev Türk bayrağı asıldı

Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Er Mehmet Günay'ın acı haberi, Hatay'da ki baba evine ulaştı.

Hataylı şehidin evine dev Türk bayrağı asıldı
30.05.2020 21:59 | Son Güncelleme: 30.05.2020 22:03

Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Er Mehmet Günay'ın acı haberi, Hatay'da ki baba evine ulaştı.

Hakkari Çukurca'da teröristlerle çıkan çatışma da şehit olan Piyade Er Mehmet Günay'ın Hatay'ın Altınözü ilçesi Kıyıgören Mahallesi'nde bulunan ailesine şehadet haberi verilirken eve dev Türk bayrağı asıldı. Bekar olduğu öğrenilen 21 yaşındaki şehidin naaşı, Hakkari'de yapılacak olan askeri törenin ardından memleketi Hatay'a getirilecek. - HATAY

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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