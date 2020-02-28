Hataylı şehidin evine dev Türk bayrağı asıldı
Suriye'de hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Emin Yıldırım'ın baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı.
Suriye'de hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Emin Yıldırım'ın baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı.
Uzman Çavuş Emin Yıldırım'ın şehadet haberi, askeri yetkililer tarafından merkez Antakya ilçesine bağlı Akasya Mahallesi'nde oturan ailesine verildi. Acı haberi alan şehidin yakınları gözyaşı dökerken, eve Türk bayrakları asıldı.
Evin bulunduğu sokağa, taziye çadırı kuruldu. - HATAY
Kaynak: İHA