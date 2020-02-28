Hataylı şehidin evine dev Türk bayrağı asıldı
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Hataylı şehidin evine dev Türk bayrağı asıldı

Suriye'de hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Emin Yıldırım'ın baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı.

28.02.2020 15:59 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:01
Hataylı şehidin evine dev Türk bayrağı asıldı

Suriye'de hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş 'ın baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı.


Uzman Çavuş Emin Yıldırım'ın şehadet haberi, askeri yetkililer tarafından merkez Antakya ilçesine bağlı Akasya Mahallesi'nde oturan ailesine verildi. Acı haberi alan şehidin yakınları gözyaşı dökerken, eve Türk bayrakları asıldı.


Evin bulunduğu sokağa, taziye çadırı kuruldu. - HATAY

Kaynak: İHA

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