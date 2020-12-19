Hataylı ressam, 'spatula' kullanarak eşsiz eserlere imza atıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hataylı ressam, 'spatula' kullanarak eşsiz eserlere imza atıyor

19.12.2020 08:16 | Son Güncelleme: 19.12.2020 08:20
Hataylı ressam, 'spatula' kullanarak eşsiz eserlere imza atıyor

HATAYLI ressam Perihan Çapar (50), çocukluk yıllarından beri merak duyduğu ve kendini geliştirerek açtığı atölyede resim sanatında kullandığı 'spatula' ile eşsiz eserlere imza atıyor.

HATAYLI ressam Perihan Çapar (50), çocukluk yıllarından beri merak duyduğu ve kendini geliştirerek açtığı atölyede resim sanatında kullandığı 'spatula' ile eşsiz eserlere imza atıyor. Antakya'daki atölyesinde yaptığı eserlerle resim sanatına farklı bir boyut katan Çapar, kentin dokusunu, kültürünü, medeniyetini ve doğasını, spatula ile tablolara işliyor. Resim sanatı üzerine akademik bir eğitim almadan, kendi çapında resimler yapan Çapar, tablolarını ulusal ve uluslararası fuarlarda sergiledi.

Hatay'da, çocukluktan bu yana merak duyduğu ve kendisini geliştirerek 2008 yılında açtığı atölyede resim sanatında kullandığı 'spatula' ile eşsiz eserlere imza atan Perihan Çapar, 2004 yılından beri atölye çalışmaları yaptığını ancak kendi atölyesini 2008 yılında açtığını ifade etti. Çapar, "İlk başlarda beğendiğim çalışmaları tabloları röprodüksiyon çalıştım sonra kendime özgü çalışmalarım oldu. Spatula tekniği ile tanıştıktan sonra bu teknikten farklı bir lezzet aldığımı fark ettim. Spatula kullanarak resim yapmak gerçekten farklı bir tat, fırçadan çok farklı. Kendimi çok daha iyi ifade ettiğime inandım, daha coşkulu, daha derinlikli. Elbette fırçanın tadı da farkı ama spatula çalışmalarım daha çok beğenildiğine inanıyorum. Spatula ile daha kabartılı figürler ve objeler daha ön plana çıkıyor. Renklerin oturması daha güzel yansıyor tabloya" dedi.

'RESİM BENİM İÇİN, NEFES ALMAK GİBİ BİR ŞEY'

Hem fırça tekniği hem de spatula tekniğini kullanarak yaptığı tabloların da olduğunu belirten Çapar, "Antakya'nın tarihi dokusunu ve emekçi insanları çalışmayı seviyorum. Yaptığım bir tabloda insan olmalı. Resim yaşam sevinci gibi, nefes almak gibi bir şey benim için" dedi. Spatula tekniği ile yaptığı tablolara rağbetin olduğunu ve şehir dışına da gönderdiğini ifade eden Çapar, pandemi sürecinden dolayı işlerinin durgun olduğunu ifade ederek, bu dönemi bir an önce atlatmayı diledi.


Hataylı ressam, 'spatula' kullanarak eşsiz eserlere imza atıyor
Hataylı ressam, 'spatula' kullanarak eşsiz eserlere imza atıyor
Hataylı ressam, 'spatula' kullanarak eşsiz eserlere imza atıyor
Hataylı ressam, 'spatula' kullanarak eşsiz eserlere imza atıyor
Hataylı ressam, 'spatula' kullanarak eşsiz eserlere imza atıyor
Hataylı ressam, 'spatula' kullanarak eşsiz eserlere imza atıyor
Hataylı ressam, 'spatula' kullanarak eşsiz eserlere imza atıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Mustafa Varank Abdülhamit Gül Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Gülben Ergen Aslı Tandoğan Seren Serengil
Spor Çağdaş Atan Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Ümit Şamiloğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Karar Adana Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hataylı ressam, 'spatula' kullanarak eşsiz eserlere imza atıyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 08:22:09. #1.14#
title