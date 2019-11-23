23.11.2019 18:59 | Son Güncelleme: 23.11.2019 19:03

- Hataylı öğrenciler, Galatasaray - Başakşehir maçını izledi

İSTANBUL - Hatay Belen Sebati Günenç İlkokulu öğrencileri, "El Birliği Projesi" kapsamında Galatasaray'ın davetlisi olarak Galatasaray-Başakşehir maçını izledi, İstanbul'u gezdi.

Hatay'ın Belen ilçesinde sınıf öğretmenliği yapan Osman Güneri'nin köy okullarındaki öğrencilere spor malzemesi kazandırmak ve sporu sevdirmek amacıyla başlattığı "El Birliği Projesi" kısa sürede büyük destek buldu. Bu kapsamda Hatay Belen Sebati Günenç İlkokulu öğrencileri, Galatasaray'ın davetlisi olarak İstanbul'da ağırlandı. Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'nda dün oynanan Galatasaray - Başakşehir karşılaşmasını izleyen öğrenciler, bugün de İstanbul'u gezdi. Projeye destek veren dizi oyuncusu Sinan Çalışkanoğlu ve eşi Çiğdem Çalışkanoğlu da öğrencilere gezide eşlik etti. Etkinlikte Hatay Belen Sebati Günenç İlkokulu Okul Müdürü Celal Doğan, Sınıf Öğretmeni Osman Güneri ve Belen İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu yer aldı.

"El Birliği Projesi" kapsamında Galatasaray Kulübü tarafından İstanbul'da ağırlandıklarını belirten Hatay Belen Sebati Günenç İlkokulu Öğretmeni Osman Güneri, "Burada en büyük mutluluğu Sinan Çalışkanoğlu ve eşi Çiğdem Çalışkanoğlu sürprizimiz oldu. Çocuklarımıza daha önce video ve birçok destek sunan Sinan Bey ve Çiğdem Hanıma çok teşekkür ederim. Aldığım en güzel öğretmenler günü hediyem oldu. Bu mutluluk öğrencilerimizin bir ömür boyu belki de en güzel hatırası olarak hayatlarında güzel bir tecrübe olarak yer edinecektir. Samimi ve sevgi dolu bu ziyaret için kendilerine teşekkür eder en kısa zamanda Hatay'a bekleriz. Onların artık Hatay'da 12 tane evi ve dostları olarak Hatay'a dönüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA