Hataylı mobilyacılardan 2021'de 150 milyon dolarlık ihracat

HATAY (AA) - Hatay'da teknolojik makineler ve ahşap oymacılığı sistemleriyle mobilyaların üretildiği Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'nde (Antakya MOBSAN) 2021'de 150 milyon dolar ihracat rakamına ulaşıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Antakya MOBSAN Kooperatifinin ortak projesi olarak 2014'te yapımına başlanan ve resmi açılışı geçen yıl 25 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirilen Antakya MOBSAN'da, mobilyacılar ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor.

Sitede üretilen mobilyaların bir bölümü yurt içinde çok sayıda ile gönderiliyor, ürünlerin bir kısmı da yurt dışına pazarlanıyor.

Antakya MOBSAN Kooperatifi Başkanı Hüseyin Doğru, AA muhabirine, 465 bin metrekarede kurulu Antakya MOBSAN'da faaliyet yürüten 100 fabrikada yaklaşık 7 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi.

Hatay'da mobilyacılığın çok eskiye dayandığını belirten Doğru, "Mobilyacılığı bir sanat olarak icra ediyoruz. Bizim diğer şehirlere göre bir avantajımız, biz ağacı aşırı işlemeyi çok seviyoruz. Hazır malzeme ve modüler üretimden ziyade bu noktada da biraz daha yoğunlaşıyoruz." dedi.

Doğru, Hataylı mobilyacıların daha çok klasik mobilya ve "zigon sehpa" üretiminde ağaç işlemeciliğini öne çıkardıklarının altını çizdi.

Hataylı mobilyacıların üretim kapasitesini her geçen gün artırdıklarını dile getiren Doğru, şöyle konuştu:

"Firmalarımız şu anda çok ciddi inovasyon ve yatırımlar yapıyorlar. Bu noktada üretim kapasitelerini artırıyorlar ve piyasada rekabet edebilir hale geliyorlar. Fiyat ve kalite anlamında tercih ediliyoruz. Her geçen gün daha da üzerine bir şeyler katarak hem sektörümüze hem şehrimize ciddi katkılar sağlamayı planlıyoruz."

Hedef 500 milyon dolarlık ihracat

Doğru, Hatay'da üretilen mobilyaların dünyanın dört bir tarafına pazarlandığını aktararak, şunları kaydetti:

"En çok Orta Doğu ülkelerine ihracat yapıyoruz. Onun haricinde de Amerika pazarı şu anda esas hedefimiz. Rusya pazarımız var. Firmalarımız, Türk Cumhuriyetleri'ne de yoğun olarak çalışıyor. Afrika bölgesinde de varız. Pazarda olabildiğince dünyanın tamamına ulaşabilecek şekilde planlamamızı ve çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şu anda bütün firmalarımız mevcut piyasa şartlarından dolayı ihracata odaklandılar ve bu noktada da inşallah kısa süre içerisinde bu hedeflerimize ulaşabilmek için bütün çalışmalarımızı yapıyoruz. Sitenin inşaat aşamasında Sayın Cumhurbaşkanı'mıza verdiğimiz sözümüz vardı, '500 milyon dolar ihracat ve 10 bin istihdam' olarak planladığımız bir hedefti. Bu hedefimize doğru yürüyoruz. Pandemi süreci biraz hedeflerimizi sekteye uğrattı. Şu anda 150 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik ve yaklaşık 7 bin istihdama ulaştık. Pandemi sürecinin biraz daha normale dönmesiyle bu hedeflerimizi daha da ileriye doğru taşımayı planlıyoruz."

AA / Salim Taş - Ekonomi Haberleri

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