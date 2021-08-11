Hataylı küçük futbolcular, kumbaralarındaki paraları yanan ormanların ağaçlandırılması için bağışladı
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Hataylı küçük futbolcular, kumbaralarındaki paraları yanan ormanların ağaçlandırılması için bağışladı

Hataylı küçük futbolcular, kumbaralarındaki paraları yanan ormanların ağaçlandırılması için bağışladı
Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel

Hatay'da 5-15 yaş aralığındaki Göztepe Antakya-Defne Futbol Okulu öğrencileri, kumbarada biriktirdikleri harçlıklarını yanan ormanların ağaçlandırılması için bağışladı.

Hatay'da 5-15 yaş aralığındaki Göztepe Antakya-Defne Futbol Okulu öğrencileri, kumbarada biriktirdikleri harçlıklarını yanan ormanların ağaçlandırılması için bağışladı.

Göztepe Antakya-Defne Futbol Okulları Koordinatör Antrenörü Abidin Olgun, AA muhabirine, yanan ormanlar için çok üzgün olduklarını söyledi.

Bu durumun çocukları da kötü etkilediğini anlatan Olgun, şöyle konuştu:

"Ormanlarımızın yanmasına duyarsız kalamadık ve çocuklarımızdan biri kumbaramızda toplayacağımız parayı ormanlarımız için kullanabileceğimiz önerisinde bulundu. Biz de bunun öncüsü ve destekçisi olduk, çok da memnun olduk. Sadece 7 gün içerisinde 1925 lira toplandı. Çalıştırdığımız Göztepe'nin kuruluş tarihiyle ilişkili olduğu için 1925 rakamına ulaştık ve onu banka hesabına yatırıp Tarım ve Orman Bakanlığımıza ulaştırdık. Bizim de ormana bir katkımız olsun istiyoruz. Yakan değil yapan bir çocuk kitlesi yetiştirdiğimiz zaman ancak geleceğimizi düzeltebiliriz."

Bağışladıkları tüm paranın yanan ormanlık alanların ağaçlandırılması çalışmalarında kullanılacağını belirten Olgun, orman yangınları sırasında canla başla mücadele eden herkese teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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