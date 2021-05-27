Hataylı kadınların geçim kaynağı sac ve tandır ekmeği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hataylı kadınların geçim kaynağı sac ve tandır ekmeği

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Ekonomi

Hataylı kadınların geçim kaynağı sac ve tandır ekmeği Şirvan Keleş, ailesiyle sac ve tandırda ekmek, biberli ve gözleme satarak geçimini sağlıyor Hatay'ın yöresel sade, biberli, çökelekli ve zahterli sac ve tandır ekmeği, ev kadınlarının gelir kaynağı oldu.

Hataylı kadınların geçim kaynağı sac ve tandır ekmeği

Şirvan Keleş, ailesiyle sac ve tandırda ekmek, biberli ve gözleme satarak geçimini sağlıyor

HATAY - Hatay'ın yöresel sade, biberli, çökelekli ve zahterli sac ve tandır ekmeği, ev kadınlarının gelir kaynağı oldu.

Samandağ ilçesine bağlı Hıdırbey Mahallesi'nde 48 yaşındaki Şirvan Keleş, ailesiyle sac ve tandırda ekmek, biberli ve gözleme satarak geçimini sağlıyor.

3 yıldır tandır ekmeği yapan 3 çocuk annesi Şirvan Keleş, "Köydeki kadınlarımız için bu iş geçim kaynağı oldu. Herkesin bir iş sahası oldu. Biberli ve gözleme yapıyoruz. Biberlinin içinde soğan, çökelek ve baharat türlerimiz var. Biberlinin tadını en güzel veren kekiktir ve tandırda pişiriyoruz. Gözlemede patatesli, peynirli ve ıspanaklı çeşitlerimiz vardır. Ispanaklı gözleme de çökelek, zeytin yağı, ıspanak ve biberimiz bulunuyor. Patatesli gözlemede biber, yağ ve patates bulunmakta. Peynirli gözlemede ise künefe peyniri, maydanoz ve tuz vardır. Hamurumuz mayalıdır" dedi.

Kendi işlerini kurup aile ekonomilerine katkı sunduklarını anlatan Keleş, "2 yıldır pandemi nedeniyle çok fazla etkilendik. İş yerlerimiz kapalı oturma yasakları var ve sadece servis paketi yapabiliyoruz. Gelen müşterilerin bazıları paket yaptırıp gidiyor, bazıları ise oturamadıklarından rahat etmiyor ve paket alıp gitmek istemiyor. Bir an önce bu hastalığın bitmesini istiyoruz. Ailece bu işte çalışıyoruz. Kazancımız olduğunda daha çok zevk alıyoruz ve bildiğimiz bir iş olduğu için severek yapıyoruz" diye konuştu.

Hataylı kadınların geçim kaynağı sac ve tandır ekmeği
Hataylı kadınların geçim kaynağı sac ve tandır ekmeği
Hataylı kadınların geçim kaynağı sac ve tandır ekmeği
Hataylı kadınların geçim kaynağı sac ve tandır ekmeği
Hataylı kadınların geçim kaynağı sac ve tandır ekmeği
Hataylı kadınların geçim kaynağı sac ve tandır ekmeği
Hataylı kadınların geçim kaynağı sac ve tandır ekmeği
Hataylı kadınların geçim kaynağı sac ve tandır ekmeği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Volkan Bozkır Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Şevval Şahin İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ali Palabıyık Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hataylı kadınların geçim kaynağı sac ve tandır ekmeği - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 11:17:14. #1.16#

title