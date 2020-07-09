Hataylı kadınlar gastronomi kentinde imece usulü salça yapıyor
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Hataylı kadınlar gastronomi kentinde imece usulü salça yapıyor

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da, kadınlar imece usulü salça yapıyor.

Hataylı kadınlar gastronomi kentinde imece usulü salça yapıyor
09.07.2020 11:03 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:24

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da, kadınlar imece usulü salça yapıyor.

Hassa ilçesinde bir araya gelen kadınlar, bahçelerden topladıkları domatesleri salçaya dönüştürüyor.

Amik Ovası'ndaki tarlalardan toplanan lezzetli domatesler küçük küçük doğranarak sulanması için 1 gün beklemeye alınıyor.

Sulanan domateslerin daha sonra filelere konularak suyu çıkarılıyor.

"Teşt" adı verilen büyük kazanlara alınan domates suları, bahçelerde yakılan ocaklarda odun ateşi eşliğinde 5 saat kaynatılıyor.

Koyu bir kıvam haline getirilen domates suyu, soğumasının ardından cam kavanozlara konuluyor.

Tüketime hazır hale gelen domates salçaları, gastronomi kentinin yemeklerinde kullanılıyor.

Domates salçası yapan 5 çocuk annesi Hatice Dadak, AA muhabirine salça yapımının zor ve meşakkatli bir iş olduğunu söyledi.

Zahmetinin yanı sıra doğal ve lezzetli salçalar elde ettiklerini belirten Dadak, "Tarladan bir gün önce topladığımız domatesleri birçok işlemlerden geçiriyoruz. Yaklaşık 5 saat boyunca odun ateşinde kaynıyor. Son bir saatinde ise sürekli kürekle karıştırmak gerekiyor. 4-5 kişiyle ancak oluyor. Yalnız yapılacak iş değil. Toplamasından en son işlemine kadar kendi elimizle yapıyoruz. Tamamen doğal ve temiz bir şekilde." dedi.

Kendi yaptıkları salçayla pişirdikleri yemeklerin daha lezzetli olduğunu vurgulayan Dadak, ihtiyaç fazlası domates salçasını kilogramı 22 liradan satarak aile bütçesine de katkı sağladıklarını anlattı.

"Kendimiz yapıp kendimiz tüketiriz"

Gülizar Demirci de yaptıkları domates salçasının hazır ürünlere göre daha lezzetli ve sağlıklı olduğunu söyledi.

Demirci, "58 yaşındayım, şimdiye kadar başkalarından salça alıp tüketmedik. Emeği çok zor ama kendimiz yapıp kendimiz tüketiriz. Başkasının yaptığı salçayı da yemeklerimizde kullanmayız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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