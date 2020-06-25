Hataylı kadın girişimci 4 milyon solucanla gübre üretiyor
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Hataylı kadın girişimci 4 milyon solucanla gübre üretiyor

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 3 çocuk annesi kadın girişimci, evinin yanına kurduğu çadırda 4 milyon solucanla yılda 35 ton gübre üretimi yaparak aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Hataylı kadın girişimci 4 milyon solucanla gübre üretiyor
25.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:46

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 3 çocuk annesi kadın girişimci, evinin yanına kurduğu çadırda 4 milyon solucanla yılda 35 ton gübre üretimi yaparak aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Kocasının işinden dolayı Suudi Arabistan'da yaşarken 2 yıl önce Türkiye'ye dönen Gülten Alkaya (32), iş kurma hayaliyle yaptığı araştırmalar sonucu solucan gübresi üretmeye karar verdi.

Gözcüler Mahallesi'ndeki evinin yanına kurduğu 240 metrekarelik çadırla kaplı alanda 450 bin solucanla işe başlayan Alkaya, ilk ürettiği gübreyi kendi bahçesinde deneyip olumlu sonuç aldıktan sonra kapasite artırımına gitti.

Yılda 4 milyon solucanla 35 ton gübre üretimine ulaşan Alkaya, Türkiye'nin farklı bölgelerine solucan gübresi satıyor.

Olumsuz sözlere rağmen girişimcilikten vazgeçmedi

Alkaya, AA muhabirine, iş kurma hayali ve merak üzerine solucan gübresi üretimi yapmaya karar verdiğini söyledi.

Bu fikri çevresindekilerle paylaştığında, "Kadın başına yapamazsın" gibi olumsuz sözler duyduğunu ancak eşi ve annesinden destek gördüğünü belirten Alkaya, "Çevremden duyduğum tüm olumsuz cümlelere rağmen kendi işimi kurdum." dedi.

İşe başladığında zorlandığını, olumlu sonuçlar almaya başlayınca üretiminin ve motivasyonunun arttırdığını ifade eden Alkaya, "Üretim aşamasını geçtim fakat pazarlama aşamasında takıldım. İlk etapta gübreyi satacak pazar da bulamadım. Araç yok, kadınız ve bilgi de yok. Haliyle büyük çiftçilere anlatmak gerektiğini düşündüm. İnsanların ayağına tek tek gidemeyeceğim fikriyle çiftçi ve üreticileri bir araya getirip solucan gübresini anlatmaya karar verdim. Kaymakamlık, belediye ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle kentte solucan gübresinin faydalarını anlatan sempozyum düzenledim. Pazarlama ve tanıtma kısmını da bu şekilde aştım." diye konuştu.

Alkaya, Tokat, Isparta, İstanbul ve Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına solucan gübresi gönderdiğini aktardı.

Gübrenin ufak köklerde kısa sürede gözle görülür fark yarattığını, bu nedenle fidecilik yapan çiftçilerin yoğun talepte bulunduğunu dile getiren Alkaya, yerli ve organik üretimi özendirmek adına da çalışmalar yaptığını anlattı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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