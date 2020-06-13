Hataylı kadın çiftçi organik tarımı için, organik gübre üretti Hataylı kadın çiftçi organik tarımı için, organik gübre üretti Önce organik sebze, şimdi de organik gübre ve ilaç üreten Süheyle Özkurt, ilaçsız organik ürünleriyle ilgili taleplere yetişmekte zorlandığını söyledi Hatay'da bir kadın çiftçi, kendi bahçesinde organik sebze yetiştirirken, daha...

Hataylı kadın çiftçi organik tarımı için, organik gübre üretti

Önce organik sebze, şimdi de organik gübre ve ilaç üreten Süheyle Özkurt, ilaçsız organik ürünleriyle ilgili taleplere yetişmekte zorlandığını söyledi

HATAY - Hatay'da bir kadın çiftçi, kendi bahçesinde organik sebze yetiştirirken, daha sonra kendi imkanları ile içerisinde kimyasal olmayan, organik ilaç ve gübre üretti. Ancak ürünlere talep çoğalınca, yetiştirmekte güçlük çekmeye başladı.

Hatay'ın Merkezi ilçesi Üçgedik Mahallesi'nde yaşayan Süheyla Özkurt, sağlık açısından önemli olduğuna inandığı organik tarımı yaklaşık 3 dönümlük bir alanda birbirinden farklı ürünler yetiştirerek yapmaya başladı. Serada ve açık alanda yetiştirdiği sebzelere kesinlikle kimyasal ilaç kullanmayan Özkurt, yetiştirdiği ürünlerin kendi yapraklarından ilaç yaparken, bu ürünlerin posasını ise gübre olarak kullanıyor. Şimdiler de ise gelen taleplere yetişmekte zorluk çekiyor.

2 çocuk annesi kadın çiftçi Süheyla Özkurt, en büyük nedeninin tarımda kimyasal ilaçların fazla kullanılması ve daha sağlıklı ürünler yetiştirmek istediği için organik tarıma başladığını belirterek "Çiftçi demek için daha henüz ilk adımdayım ama inşallah o da olacak. Organik tarımla uğraşıyorum, sebze yetiştiriyorum, ilaçsız, kimyasalsız, sıfır kimyasal. Bu işe başlamanın nedeni ilk önce sağlık. Sağlık peşinde koşturuyorum ve herkesin de sağlıkla ilgilendiğinde biliyorum. Hastalıkların tamamen nüksetmesi beni bu işe itti. Gübre olarak güvercin, dana ve kendi yaptığım gübreleri kullanıyorum. Isırgan otunun suyu ve posasını kullanıyorum. Bizim tesbih ağacı dediğimiz bir ağacımız var. Onun tohumundan gübre yapıyorum ve ilaç kullanıyorum. Normal bildiğimiz domatesin yaprağından ilaç yapıyorum, onu da börtü böceğe kullanıyorum" dedi.

Yaptığı araştırmalar sonucu doğal gübreleri de yapmaya başladığını belirten Özkurt "Ben tıbbi aromatik kursunu bitirdim. Ondan sonra buna merak sardım. Kitaplar ve internette yer alıyor, büyüklerimiz de anlatır. Hiçbir kimyasal zamanında yoktu. İşte ağacın yaprağından, sütünden ilaç yapılıyordu. Bunları araştırdım, büyüklerimizden konuştum ve derken bu aşamaya geldim" dedi.

Özkurt, yetiştirdiği ürünlerin satışlarını internet üzerinden gerçekleştirdiğini belirten Özkurt "Satışları ise benim kendi internet sayfam var ve ürünleri mi oraya atıyorum. Oradan talepler gerçekten çok yüksek, yetişemiyorum ama yerim dar, gelirim çok az. Yetkililerin yardım etmesini istiyorum. Demir, muşamba olabilir, yardım etsinler, destekleme istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA