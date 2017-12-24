Hataylı Hristiyanlar Noeli kutladı



HATAY - Hatay'da yaşayan Hristiyan vatandaşlar Noel bayramını Antakya Ortodoks Kilisesinde düzenlenen ayinle kutladı.

Antakya Ortodoks Kilisesinde düzenlenen ayinle Noel bayramını kutlayan Hristiyan vatandaşlar, çanın çalmasıyla aşırı yağışa rağmen kiliseye akın etti. Ayini Kilise Papazları Dimitri Doğum ve Jan Dellüller yönetti. Akşam saatlerinden itibaren kiliseye gelmeye başlayan Hristiyan vatandaşlara Ortodoks Kilisesi Vakfı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan küçük hediyeler verildi. İlahilerin okunduğu Noel ayininde mum yakan Hristiyan vatandaşlar dünya barışı için dua etti.

Öte yandan, ayine Amerika Birleşik Devletleri Adana Konsolosu Linda Stuart Specht'te katıldı.