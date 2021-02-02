Hataylı heykel sanatçısından atık malzemelerden 800 kilo ağırlığında at heykeli

Hataylı heykel sanatçısından atık malzemelerden 800 kilo ağırlığında at heykeliHATAY'ın Reyhanlı ilçesinde mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak, çeşitli hurda parçaları ile 800 kilogram ağırlığında, 'uyanış' adını verdiği at heykeli yaptı.

Hataylı heykel sanatçısından atık malzemelerden 800 kilo ağırlığında at heykeli

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak, çeşitli hurda parçaları ile 800 kilogram ağırlığında, 'uyanış' adını verdiği at heykeli yaptı.

Uzun zamandır mozaik ve heykel çalışması yapan Mervan Altınorak, daha önce oto yedek parçaları ve hurdalardan hayat verdiği yüzlerce heykelden sonra bu kez atıklardan 800 kilogram ağırlığında at heykeli yaptı. Yaklaşık 5 ton malzemelerin arasından özenle seçtiği parçalardan at heykeli yapmaya karar veren Altınorak, hurdaları 3 aylık bir çalışmanın ardından şaha kalkmış bir at heykeline dönüştürdü. Heykelin ağırlığının 800 kilogram, yüksekliğinin 3 metre, eninin ise 2 metre olduğunu söyleyen Altınorak, "Uyanış ismini verdiğim at heykelini 3 ayda tamamlandım. 5 ton malzemenin içerisinden aralarında yay, buji, amortisör, balata, oto ve motosiklet yedek parçaları ile mutfak atıkları bulunan malzemeler kullanarak şaha kalkmış bir at heykeli yaptım. Atın adına da uyanış ismini verdim" dedi.

AMACI ÇEVRE BİLİNCİ OLUŞTURMAK Yıllardır emek verdiği heykel sanatında asıl amacının çevre bilincini oluşturmak olduğunu kaydeden Altınorak, "Amacım ve vermek istediğim mesaj, çevreye duyarlılık ve atıkların sanata dönüştürülmesi fikrini herkese benimsetmek. Herkesin yapabileceğinin mesajının vermektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı