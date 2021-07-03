Hataylı genç, joystick kollu motosiklet yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hataylı genç, joystick kollu motosiklet yaptı

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Güncel

Hataylı genç, joystick kollu motosiklet yaptı Makine mühendisi Hataylı İsyan Havvat, dünyanın ilk joistik kollu motosikletini yaptığını söyledi Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan makine mühendisi bir genç, yaklaşık 2 yıllık bir çalışma sonucu joystick kollu motosiklet yaptı.

Hataylı genç, joystick kollu motosiklet yaptı

Makine mühendisi Hataylı İsyan Havvat, dünyanın ilk joistik kollu motosikletini yaptığını söyledi

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan makine mühendisi bir genç, yaklaşık 2 yıllık bir çalışma sonucu joystick kollu motosiklet yaptı.

Makine mühendisi olarak çalışan İsyan Havvat, joystick kollu motosiklet imal etti. Bir internet sitesinde değişik tasarımlarda bisiklet gören Havvat, 2 yıl boyunda yapmaya karar verdiği bisikleti joystick motosikletine çevirdi.

Yaklaşık iki sene öncesinde tasarımına başladığını ve süreç içinde pekçok zorluklarla karşılaştığını anlatan İsyan Havvat, "Normalde elektrikli olarak tasarladık, ama benzinli olarak değiştirdik. Öncelikle pandemi dolasıyla bu işe gaz vermeye başladık. Motosikleti yaptıktan sonra sürekli değişim içerisinde beğenmediğim noktaları değiştiriyorum, beğendiğim yerler de kalıyor. Bu işi yaparken çok zorlandım. Çünkü parçaları olmayan bir şeyi üretiyorsun. Buradaki esnaf arkadaşların bazılarının maalesef desteğini çok alamadık, çoğu kişi uğraşmak istemedi. Uğraşan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Bazı parçaları kendim yapmaya çalıştım. Bazılarını da esnaf arkadaşlara tarif ederek yapmaya çalıştık ve o şekilde ilerledim. Ön tarafı bisiklet olarak arka tarafı da benzin olarak çevirdik ve farklı bir tasarım haline geldi. Dünyanın tek joystick kollu motosikleti bu.

Aslında benzin bitince bisiklet olarak kullanmıyoruz. Ama görüntü olarak bisikleti andırdığı için güzel bir görüntüsü olduğunu düşünüyorum. İnsanların kendi hayallerinden vazgeçmemesi gerekiyor. Bu aracı tasarlarken çok fazla zorluklarla karşılaştım. Ama durmadan yapboz devam ederek bu şekli aldı. Sadece bu işte değil hayat içinde mücadele etmek gerekiyor ve ideallerimizden vazgeçmemeliyiz" dedi.

Hataylı genç, joystick kollu motosiklet yaptı
Hataylı genç, joystick kollu motosiklet yaptı
Hataylı genç, joystick kollu motosiklet yaptı
Hataylı genç, joystick kollu motosiklet yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Şener Şen Şevval Şahin Ece Çeşmioğlu Mohammed Al Saloussi
Spor Cristiano Diego Costa Fatih Terim Emre Belözoğlu Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hataylı genç, joystick kollu motosiklet yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 09:56:11. #1.16#

title