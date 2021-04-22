Hataylı ev hanımı atık kağıtları biblo yaparak kazanca dönüştürüyor
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Hataylı ev hanımı atık kağıtları biblo yaparak kazanca dönüştürüyor

Hataylı ev hanımı atık kağıtları biblo yaparak kazanca dönüştürüyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan - Haberler | Kültür Sanat

Hatay'da 35 yaşındaki ev hanımı Lale Bal, internette izlediği videodan yapımını öğrendiği eski gazete ve dergi sayfalarını geri dönüşüme kazandırarak farklı şekil ve ebatlarda biblolar yapıyor.

Hatay'da 35 yaşındaki ev hanımı Lale Bal, internette izlediği videodan yapımını öğrendiği eski gazete ve dergi sayfalarını geri dönüşüme kazandırarak farklı şekil ve ebatlarda biblolar yapıyor.

Antakya ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Bal, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evde bulunduğu zamanı en iyi şekilde nasıl değerlendirebileceği konusunda arayış içerisine girdi.

Yaklaşık 3 ay önce internette gezinirken gazete, dergi sayfaları ve çeşitli atık malzemelerden biblo yapımına ilişkin video izleyen Bal, bu işi yapabileceğine karar vererek harekete geçti.

Topladığı gazete ve dergi gibi atık malzemelerden biblolar yapmaya başlayan Bal, bibloları internet ve sosyal medya üzerinden satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

-"Bu işi yaparak çevremdeki kadınlara da örnek oluyorum"

Bal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem salgın sürecinde evde bulunduğu zamanını daha iyi değerlendirmek hem de eşine maddi destek vermek için atık malzemelerden biblolar yaparak sattığını söyledi.

Günde ortalama 2 biblo yaptığını anlatan Bal, şöyle devam etti:

"Her seferinde farklı modeller, şekiller ve desenler üretmeye çalıştım. Ürettiğim şeylere geri çekilip baktığımda beğendim ve çevremden de olumlu geri dönüşler aldım. Bu işe başlamadan önce geri dönüşüm olarak elimizde bulunan bütün atık maddeleri, sobaya veya çöpe atıyordum. Artık atık olan her şeyi değerlendirmeye karar verdim. Bu işi yaparak çevremdeki kadınlara da örnek oluyorum. Geçen aydan beri şehir dışına da siparişlerim olmaya başladı. Şehir dışına da gönderiyorum."

Bal, bir kadının istedikten sonra her işi yapabileceğini, başarabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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