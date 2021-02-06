Hataylı çiftçiler yağış sonrası tarım arazilerini ekiyor
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Hataylı çiftçiler yağış sonrası tarım arazilerini ekiyor

06.02.2021 15:15 | Son Güncelleme: 06.02.2021 15:18
Hataylı çiftçiler yağış sonrası tarım arazilerini ekiyor

Hatay'ın Altınözü ilçesinde etkili olan yağışların ardından çiftçiler, tarlalara fide ve zeytin fidanı dikimi yapıyor.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde etkili olan yağışların ardından çiftçiler, tarlalara fide ve zeytin fidanı dikimi yapıyor.

Çiftçiler yağmur sonrası tarım arazilerini sürerek dikime hazırlıyor.

Daha sonra belirlenen alanlara çeşitli ürünlerin fidesi ile zeytin fidanı dikimi yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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