Hataylı çiftçiler yağış sonrası tarım arazilerini ekiyor
06.02.2021 15:15 | Son Güncelleme: 06.02.2021 15:18
Hatay'ın Altınözü ilçesinde etkili olan yağışların ardından çiftçiler, tarlalara fide ve zeytin fidanı dikimi yapıyor.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde etkili olan yağışların ardından çiftçiler, tarlalara fide ve zeytin fidanı dikimi yapıyor.
Çiftçiler yağmur sonrası tarım arazilerini sürerek dikime hazırlıyor.
Daha sonra belirlenen alanlara çeşitli ürünlerin fidesi ile zeytin fidanı dikimi yapılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan