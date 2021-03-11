Hataylı bisiklet tamircisi 3 kuşaktır dede mesleğini sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hataylı bisiklet tamircisi 3 kuşaktır dede mesleğini sürdürüyor

11.03.2021 16:39 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:55
Hataylı bisiklet tamircisi 3 kuşaktır dede mesleğini sürdürüyor

Altınözü ilçesinde yaşayan Salih Karaoğlu, 3 kuşaktır yaptıkları bisiklet tamirciliği mesleğini devam ettiriyor.

Altınözü ilçesinde yaşayan Salih Karaoğlu, 3 kuşaktır yaptıkları bisiklet tamirciliği mesleğini devam ettiriyor.

Fatikli Mahallesi'nde yaşayan 29 yaşındaki Karaoğlu, yaklaşık 10 yıl yaptığı aşçılık mesleğini Kovid-19 salgını ve ailesinin isteği nedeniyle geçen yıl bıraktı.

Dedesi ve babasının mesleğini devam ettirme kararı alan Karaoğlu, evinin bodrumundaki küçük bodrumda tamirciliğe yeniden başladı.

İş yerinde ikinci el bisiklet alım satımı ve tamircilik yaptıklarını anlatan Karaoğlu, işi babası ve dedesinden öğrendiğini söyledi.

Mesleği 1 yılı aşkın süredir severek yaptığını ifade eden Karaoğlu, "Geçen yıl Antalya'dan döndüğümde ailem bu mesleği devam ettirmem gerektiğini söyledi. Salgının da ne kadar süreceği belli değildi. Dedem ve babam şu an en büyük destekçilerim. Ara sıra ziyaretime gelip, fikir verdikleri oluyor. Bu da beni çok mutlu ediyor." diye konuştu.

İş yerini büyütmeyi düşünen Karaoğlu, sıfır bisiklet ve aksesuarları satışı yapmayı planladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Hulusi Akar Cahit Özkan Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Şevket Çoruh Ferhan Şensoy Esra Dermancıoğlu
Spor Erol Bulut Mustafa Er Hakan Kutlu Caner Erkin Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hataylı bisiklet tamircisi 3 kuşaktır dede mesleğini sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 17:04:35. #1.16#
title