Hataylı bisiklet tamircisi 3 kuşaktır dede mesleğini sürdürüyor

Altınözü ilçesinde yaşayan Salih Karaoğlu, 3 kuşaktır yaptıkları bisiklet tamirciliği mesleğini devam ettiriyor.

Fatikli Mahallesi'nde yaşayan 29 yaşındaki Karaoğlu, yaklaşık 10 yıl yaptığı aşçılık mesleğini Kovid-19 salgını ve ailesinin isteği nedeniyle geçen yıl bıraktı.

Dedesi ve babasının mesleğini devam ettirme kararı alan Karaoğlu, evinin bodrumundaki küçük bodrumda tamirciliğe yeniden başladı.

İş yerinde ikinci el bisiklet alım satımı ve tamircilik yaptıklarını anlatan Karaoğlu, işi babası ve dedesinden öğrendiğini söyledi.

Mesleği 1 yılı aşkın süredir severek yaptığını ifade eden Karaoğlu, "Geçen yıl Antalya'dan döndüğümde ailem bu mesleği devam ettirmem gerektiğini söyledi. Salgının da ne kadar süreceği belli değildi. Dedem ve babam şu an en büyük destekçilerim. Ara sıra ziyaretime gelip, fikir verdikleri oluyor. Bu da beni çok mutlu ediyor." diye konuştu.

İş yerini büyütmeyi düşünen Karaoğlu, sıfır bisiklet ve aksesuarları satışı yapmayı planladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan