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Balıkçıların Doğu Akdeniz'deki av mesaisi başladı

AA / Burak Milli - Haberler | Güncel

Doğu Akdeniz'de avlanma yasağının 15 Eylül'de sona ermesiyle "Vira bismillah" diyerek denize açılan Hataylı balıkçıların av mesaisi başladı.

Doğu Akdeniz'de avlanma yasağının 15 Eylül'de sona ermesiyle "Vira bismillah" diyerek denize açılan Hataylı balıkçıların av mesaisi başladı.

Samandağ Balıkçı Barınağı'nda gece boyunca hazırlık yapan balıkçılar, sabahın ilk ışıklarıyla mavi sulara açılıyor.

Radardan tespit edilen balıklar, geniş bir alana atılan ağla çevrilerek, teknedeki tayfalar tarafından hummalı bir çalışma sonucunda güverteye alınıyor.

Yaklaşık 1,5 saat içerisinde toplanan ağa takılan balıklar, cinslerine göre ayrı ayrı kasalara konularak soğutucu depolara diziliyor.

Toplama ve kasalama işlemlerinin ardından teknedeki tayfalar, diğer balık tespitine kadar dinleniyor.

Av döneminde en az 2 günlerini teknede geçiren balıkçılar, aşçı tarafından hazırlanan yemekleri de birlikte yiyor.

Avın durumuna göre işini erken bitiren tekneler Hatay sahillerine dönerken, bazı tekneler 5-6 gün açıklarda kalıyor.

Barınağa yanaşan teknelerdeki balıkçılar, getirdikleri deniz mahsullerini kendilerini karada hazır bekleyen soğutucu sistemi olan araçlara yükleyerek farklı illerdeki balık pazarlarına ve marketlere gönderiyor.

Balıkçılar yeni sezondan umutlu

Yaklaşık 50 yıldır balıkçılık yapan Nejdet Kara, AA muhabirine, 15 Eylül'de "Vira bismillah" dediklerini anımsattı.

İyi bir sezon umuduyla mavi sulara açıldıklarını aktaran Kara, iyi bir başlangıç avı yapamamalarına rağmen ilerleyen günlerden umutlu olduklarını söyledi.

Radarda yeni yeni balık tespit ettiklerini belirten Kara, "Havadan mı bilmiyoruz ilk birkaç gün geçen yıllara göre durgun geçti. Fakat şu an yeni yeni radarda balık tespiti yapıyoruz. Geçen günlere nazaran bugünlerde daha da iyi olarak görüyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde daha da iyi olacak, umudumuz var. Ağırlıklı olarak palamut, kolyoz, sardalya ağlarımıza takıldı. Bunları kasalayıp Diyarbakır, Gaziantep, Bursa ve İzmir gibi farklı illere gönderiyoruz." diye konuştu.

Balıkçı Semir Kara da 15 yıldır bu işle geçimini sağladığını belirtti. Geçen yıllara göre beklediklerini henüz bulamadıklarını aktaran Kara, "Havaların oturmasıyla daha iyi balık görüleceğini düşünüyoruz. Yeni sezondan umutluyuz. Allah emeklerimizi boşa çıkarmasın." dedi.

Balıkçıların Doğu Akdeniz'deki av mesaisi başladı

Balıkçıların Doğu Akdeniz'deki av mesaisi başladı

Balıkçıların Doğu Akdeniz'deki av mesaisi başladı

Balıkçıların Doğu Akdeniz'deki av mesaisi başladı

Balıkçıların Doğu Akdeniz'deki av mesaisi başladı

Balıkçıların Doğu Akdeniz'deki av mesaisi başladı

Balıkçıların Doğu Akdeniz'deki av mesaisi başladı

Balıkçıların Doğu Akdeniz'deki av mesaisi başladı

Balıkçıların Doğu Akdeniz'deki av mesaisi başladı
AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri
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