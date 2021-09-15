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Hataylı balıkçılar 'vira bismillah' dedi

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Hataylı balıkçılar 'vira bismillah' dedi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde balık sezonu açıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde balık sezonu açıldı. Balıkçılar "vira bismillah" diyerek denize açıldı.

2021 yılının Nisan ayında gırgır ve trol yöntemi ile avcılığa ara verilmişti. 15 Eylül itibariyle bu yasak kalktı. Çevlik Balıkçı Barınağı'nda da bir süredir balık avlayamayan balıkçılar hazırlıkları ile bu gece saatleri itibariyle ağ atmayı başladı.

Balıkçı Tuncay Açıkel, "22 yıllık kaptanım 2021 balıkçılık sezonu bütün balıkçılarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi. - HATAY

Hataylı balıkçılar 'vira bismillah' dedi

Hataylı balıkçılar 'vira bismillah' dedi

Hataylı balıkçılar 'vira bismillah' dedi

Hataylı balıkçılar 'vira bismillah' dedi

Hataylı balıkçılar 'vira bismillah' dedi

Hataylı balıkçılar 'vira bismillah' dedi

Hataylı balıkçılar 'vira bismillah' dedi

Hataylı balıkçılar 'vira bismillah' dedi

Hataylı balıkçılar 'vira bismillah' dedi

Hataylı balıkçılar 'vira bismillah' dedi

Hataylı balıkçılar 'vira bismillah' dedi

Hataylı balıkçılar 'vira bismillah' dedi

Hataylı balıkçılar 'vira bismillah' dedi

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Haber: Hataylı balıkçılar 'vira bismillah' dedi - Haberler
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