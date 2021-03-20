Hataylı 73 yaşındaki usta, 57 yıldır geçimini ayakkabı tamirinden sağlıyor
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Hataylı 73 yaşındaki usta, 57 yıldır geçimini ayakkabı tamirinden sağlıyor

20.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 20.03.2021 14:28
Hataylı 73 yaşındaki usta, 57 yıldır geçimini ayakkabı tamirinden sağlıyor

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 73 yaşındaki ayakkabı tamircisi Selim Orduluoğlu, 57 yıldır mesleğini severek yapmanın ve geçimini sağlamanın gururunu yaşıyor.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 73 yaşındaki ayakkabı tamircisi Selim Orduluoğlu, 57 yıldır mesleğini severek yapmanın ve geçimini sağlamanın gururunu yaşıyor.

Henüz 16 yaşındayken bir ayakkabı tamircisinin yanında çırak olarak işe başlayan ve zamanla ustalaşan Orduluoğlu, 1996 yılında ilk dükkanını açtı.

İlerleyen yaşına rağmen mesleğini severek sürdüren Orduluoğlu, geçimini sağladığı ayakkabı tamirinden elde ettiği gelirle 7 çocuğunu da büyütüp evlendirdi.

Orduluoğlu, AA muhabirine, her mesleğin kutsal olduğunu, kendisinin de ayakkabı tamirini severek yaptığını söyledi.

Mesleğinden hiçbir zaman sıkılmadığını anlatan Orduluoğlu, "16 yaşından beri ayakkabı tamircisi olarak çalışıyorum. Şimdi 73 yaşındayım, ilçenin tek ayakkabı tamircisi benim. İşimden memnunum, Allah herkese böyle bir kısmet ve böyle bir ömür yaşamayı nasip etsin. 7 çocuğumu besledim ve evlendirdim. Hepsini bu meslekten çalıştığım para ile geçindirdim. Her şey için Allah'a şükür." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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