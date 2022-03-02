Hataylı 2 lise öğrencisi, basketbolda milli takıma seçilmenin gururunu yaşıyor

HATAY (AA) - Hatay'da 15 Yaş Altı Milli Basketbol Takımı'na seçilen 2 lise öğrencisi, ilk defa ay yıldızlı formayı giyecek olmanın heyecanını yaşıyor.

İskenderun ilçesinde dokuzuncu sınıf öğrencileri Efe Karadayı ile Ali Arda Yücel (15), 15 Yaş Altı Milli Takımı'nın seçmelerine katılarak Hatay'da ön elemeyi geçti.

Ankara'daki kampa davet edilen iki sporcu, burada da 43 sporcunun arasında 14'e kalarak milli takıma seçildi.

Sporcular, FIBA tarafından bu hafta Kuzey Makedonya'da düzenlenecek kampa katılarak milli formayı ilk kez giymenin gururunu yaşayacak.

"Hatay basketbolu ve çocukların aileleri için büyük bir gurur"

Güney Akademi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Nebil Özdemir, AA muhabirine, 14 yıldır basketbol antrenörlüğü yaptığını söyledi.

Kulübü kurdukları günden bu yana bölge ve ülke basketboluna hizmet ettiklerini aktaran Özdemir, yüzlerce sporcuyu Hatay basketboluna kazandırdıklarını belirtti.

Bugüne kadar 6 sporcuyu Süper Lig altyapılarına gönderdiklerini anlatan Özdemir, milli takıma 3 oyuncu kazandırdıklarının altını çizdi.

İki sporcunun aynı anda 14 kişilik kamp kadrosuna kalmasının önemli olduğunu dile getiren Özdemir, "Bir kız oyuncumuz, 4 defa milli takıma davet edildi fakat erkeklerde ilk defa milli takıma oyuncu veriyoruz. Yanılmıyorsam bu, Hatay'da da erkeklerde ilk defa oluyor. Ocak ayında İskenderun elemeleri oldu. Şubatta Ankara'da federasyon tarafından genişletilmiş kampa davet edildiler. O kampta da başarılı bulunarak 14 kişilik ana kadroya kaldılar. Bu 14 kişilik kadro da Kuzey Makedonya'da kampa katılacak. Buradan da 3 ayrı ülkede kampa gidecekler. İki oyuncunun 14 kişilik kadroya kalması bizim için memnuniyet verici, çok sevindik. Öğrencilerimizin milli takıma seçilmesi Hatay basketbolu ve çocukların aileleri için büyük bir gurur. Bunu sürekli hale getirmek bizim amacımız. Bundan sonra da daha farklı çocukları milli takıma kazandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Efe Karadayı: "Ay yıldızlı formayı giyecek olmak gurur verici"

15 Yaş Altı Milli Basketbol Takımı'na katılmaya hak kazanan Efe Karadayı, 3 yıl önce basketbola başladığını söyledi.

Basketbolu severek oynadığını dile getiren Efe Karadayı, milli takım haberini aldığında heyecanlandığını belirtti.

Ailece mutlu olduklarını aktaran genç basketbolcu, "Bence gurur verici bir şey, ailem de çok mutlu oldu. Sıkı çalışıyorum, güzel idman yapıyorum. Hayalim büyük bir takımda oynamak. Kampa gideceğiz, heyecanlıyım. İlk defa yurt dışına çıkacağım, güzel olacağını düşünüyorum. Ay yıldızlı formayı giyecek olmak gurur verici." şeklinde konuştu.

Diğer bir sporcu Ali Arda Yücel ise milli takıma kaldığını öğrendiğinde sevindiğini dile getirerek, "Bu formayı giymek herkesin hayalidir. En büyük hayalim milli takımda devam ederek büyük bir kulüpte oynamak." değerlendirmesinde bulundu.