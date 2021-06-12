Hatayda feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı

Hatay'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kaza da 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Hatay'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kaza da 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Antakya-İskenderun kara yolu Uğur Mumcu Caddesi yakınındaki alt geçitte, Durdu K. idaresindeki 02 AAB 765 plakalı otomobil, alt geçide süratli şekilde girdi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile karşı şeride geçen araç, karşı şeritten gelen Tülin Ç. yönetimindeki 31 SV 771 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin acil servis ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada, otomobildeki 2 kişi olay yerinde, biri ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Araçta sıkışan bir cenaze, itfaiye ekiplerini müdahalesiyle çıkarıldı.

Yaralı 4 kişi de Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uzun süre trafiğe alt geçit, olay yeri incelemesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı