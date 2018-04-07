Hatay Yeni Açılacak 'Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nın Yeri Görüntülendi

Yeni açılacak ' Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nın yeri görüntülendi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile gündeme gelen Hatay'ın Kumlu İlçesi'ne bağlı Şarkhahamı bölgesinde, sınırın sıfır noktasında Zeytin Dalı Gümrük Kapısı adıyla açılması planlanan gümrük kapısının yeri basına gösterildi.

Afrin ve Cinderes'e insani yardımların daha kolay ve güvenli şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla Kumlu İlçesine bağlı Şarkhamamı Mahalllesi'nde yapılması planlanan gümrük kapısının bulunduğu alan bu gün basın mensupları tarafından görüntülendi. Şarkhamamı Mahallesi'nde sınır güvenliğini sağlamak amacıyla Hatay Valiliği tarafından konulan beton blokların diğer tarafında ise Afrin'e bağlı El Hammam köyü bulunuyor.

YARDIMLAR DAHA KOLAY ULAŞACAK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Hatay Valiliği tarafından yapılan incelemelerin ardından Şarkhamamı Mahallesi'nde açılması planlanan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'ndan geçiş yapacak olan insani yardım araçları Afrin ve Cinderes'e daha kolay ve güvenli şekilde ulaşacak. Şarkhamamı Mahallesi'ne, Cinderes'in 8 km, Afrin'in ise 40 km mesafede bulunuyor.