Hatay Yayladağı'nda eğitime yarın ara verildi
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Hatay Yayladağı'nda eğitime yarın ara verildi

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

13.02.2020 15:11 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:11
Hatay Yayladağı'nda eğitime yarın ara verildi

'ın ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.


İlçede kar ve aşırı buzlanma tehlikesinden dolayı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 14 Şubat Cuma günü eğitime 1 gün ara verildi.


Aynı zamanda hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak. - HATAY

Kaynak: İHA
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