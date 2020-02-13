Hatay Yayladağı'nda eğitime yarın ara verildi
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
13.02.2020 15:11 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:11
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
İlçede kar ve aşırı buzlanma tehlikesinden dolayı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 14 Şubat Cuma günü eğitime 1 gün ara verildi.
Aynı zamanda hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak. - HATAY
Kaynak: İHA