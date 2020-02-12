Hatay Yayladağ'ında taşımalı eğitime kar ve buzlanma engeli

12.02.2020 08:54 | Son Güncelleme: 12.02.2020 08:54

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, kar ve aşırı buzlanmadan dolayı bugün taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yollarda buzlanma yaşandığı belirtildi.

Olumsuz hava koşullarından dolayı taşımalı eğitime bugün ara verildiği aktarılan açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA