"Hatay Vitrini" adlı sera ilk ziyaretçilerini ağırladı
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"Hatay Vitrini" adlı sera ilk ziyaretçilerini ağırladı

'Hatay Vitrini' adlı sera ilk ziyaretçilerini ağırladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Hatay Büyükşehir Belediyesinin SİEUGreen projesi ile hayata geçirdiği akuaponik sistemle bitki yetiştirilen "Hatay Vitrini" adlı sera ilk ziyaretçilerini ağırladı.

Bu projeyle şehirsel tarımdaki teknolojik ve sosyal yeniliklerin, toplumu ve ekonomiyi nasıl olumlu yönde etkileyebileceğini bir kez daha göstermeyi hedefleyen HBB, Hatay BİLSEM(Bilim ve Sanat Merkezi) 5 ve 6. Sınıf öğrencilerine akuaponik (topraksız tarım) sistemi tanıttı.

Hatay BİLSEM tarafından yürütülen "Sürdürülebilir Doğa Yolculuğu için Ekokids" projesinin faaliyetleri kapsamında ziyaret gerçekleştiren öğrencilere teorik olarak akuaponik sistemle bitki yetiştirme eğitimi verildi.

Teorik eğitimin ardından sera içerisinde uygulama ortamı incelendi.Öğrencilere evlerinde kendi imkânlarıyla uygulayabilecekleri bir örnek hazırlanarak eğitim günü tamamlandı.

Bu hedefleri yerine yetirmek için "sürekli eğitim merkezi" modeli ile yenilikçi tarım tekniklerini girişimci iş insanları ve öğrencilerle paylaşan HBB, onlara canlı bir laboratuvar ortamı sağlayarak Türkiye'de bir ilk olma amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Bültenler

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