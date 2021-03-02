Hudut kartalları kaçakçılara geçit vermedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hudut kartalları kaçakçılara geçit vermedi

02.03.2021 10:35 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:46
Hudut kartalları kaçakçılara geçit vermedi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay ve Van'da yapılan arama tarama çalışmalarında 3 adet tabanca, 61 adet cep telefonu ve bin 52 gram toz esrarın ele geçirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay ve Van'da yapılan arama tarama çalışmalarında 3 adet tabanca, 61 adet cep telefonu ve bin 52 gram toz esrarın ele geçirildiğini duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabında yapılan paylaşımda, "Hudut kartallarımızdan kaçakçılara geçit yok! Hatay ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde; 3 adet tabanca, 61 adet cep telefonu, bin 52 gram toz esrar ele geçirildi" denildi.

(Engin Yağcı - Mustafa Cenik/İHA)

Hudut kartalları kaçakçılara geçit vermedi
Hudut kartalları kaçakçılara geçit vermedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özlem Zengin Pervin Buldan Abdülhamit Gül Berat Albayrak
Magazin Tarkan Sibel Can Cansu Dere Bülent Ersoy
Spor Mustafa Er Hakan Kutlu Ersun Yanal Serdar Aziz Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hudut kartalları kaçakçılara geçit vermedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 10:53:13. #1.14#
title