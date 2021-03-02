Hudut kartalları kaçakçılara geçit vermedi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay ve Van'da yapılan arama tarama çalışmalarında 3 adet tabanca, 61 adet cep telefonu ve bin 52 gram toz esrarın ele geçirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay ve Van'da yapılan arama tarama çalışmalarında 3 adet tabanca, 61 adet cep telefonu ve bin 52 gram toz esrarın ele geçirildiğini duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabında yapılan paylaşımda, "Hudut kartallarımızdan kaçakçılara geçit yok! Hatay ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde; 3 adet tabanca, 61 adet cep telefonu, bin 52 gram toz esrar ele geçirildi" denildi.

(Engin Yağcı - Mustafa Cenik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı