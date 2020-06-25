Hatay ve Suriye'de ihtiyaç sahibi 650 aileye gıda yardımı yapıldı Gıda Kurtarma ve Hatay Yardımlaşma derneklerince, Kırıkhan ilçesinde ve Suriye'deki kamplarda yaşayan ihtiyaç sahibi 650 aileye gıda kolisi dağıtıldı.

Gıda Kurtarma ve Hatay Yardımlaşma derneklerince, Kırıkhan ilçesinde ve Suriye'deki kamplarda yaşayan ihtiyaç sahibi 650 aileye gıda kolisi dağıtıldı.

Hatay Yardımlaşma Derneği Başkanı Rahmi Vardı, yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi Türk ve Suriyeli ailelere yönelik yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.

Gıda Kurtarma Derneği'nin desteğiyle gönderilen gıda kolilerini, Türk ve Suriyeli ailelere ulaştırdıklarını anlatan Vardı, "Kırıkhan ilçemizdeki Türk ailelere ve Afrin'deki çadır kamplarda yaşayan Suriyelilere 650 gıda kolisi dağıttık. Dağıtımlar salgın süreci nedeniyle Kırıkhan'da muhtarlar aracılığıyla Suriye'de de AFAD koordinesinde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Vardı, dernek olarak yardımlarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA