Hatay ve Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hatay ve Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı

Hatay ve Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda tarihi eser niteliğinde 1234 parça obje ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay ve Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı
16.09.2020 20:29 | Son Güncelleme: 16.09.2020 20:32

Hatay ve Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda tarihi eser niteliğinde 1234 parça obje ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hatay'ın Reyhanlı ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçelerinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen 2 adrese düzenlenen operasyonda, çok sayıda sikke, heykel, taş obje, metal büst, kolye, mühür, toprak vazo, gözyaşı şişesi, boncuklardan oluşan tarihi eser niteliğindeki 1234 obje ile1 tabanca ve 40 fişek ele geçirildi.

Operasyonda A.B, A.A. ve yabancı uyruklu A.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Hulusi Akar Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Erol Mütercimler
Magazin Seda Sayan Metin Özülkü Aytaç Ağırlar Gonca Vuslateri
Spor Sörloth Burak Yılmaz Eddie Newton Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Erkek Bursa Meriç Halil Sezai
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatay ve Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı - Hatay
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 20:33:40. #1.14#
title