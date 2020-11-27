Son dakika gündem: Kovid-19 tedbirleri denetlendi
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Son dakika gündem: Kovid-19 tedbirleri denetlendi

27.11.2020 17:07 | Son Güncelleme: 27.11.2020 18:06

Son dakika haberler... Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler denetlendi.

Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler denetlendi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, alışveriş ve eğlence merkezinde gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

Vali Yılmaz, denetimlerde, esnaf ve vatandaşlardan maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasını istedi.

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Denetim sonrası açıklama yapan Yılmaz, son haftalarda Osmaniye'de vaka sayısının ciddi derecede artış gösterdiğini söyledi.

Tedbirlerin önemine işaret eden Yılmaz, "Tekrar o eski günlere dönebilmemiz ve bu gidişatı durdurabilmemiz için kurallara uymamız, daha sıkı uymamız şart. Özellikle şu aşamada daha da önemli hale geldi. Osmaniyeli hemşerilerimden, kurallara daha fazla dikkat etmeleri ve bunlara uymanın hayati önem arz ettiğinin farkına varmalarını istiyorum." diye konuştu.

Son dakika gündem: Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Son dakika gündem: Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Son dakika gündem: Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Son dakika gündem: Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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Son dakika: Kovid-19 tedbirleri denetlendi
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