Hatay ve Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 80 gözaltı
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Hatay ve Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 80 gözaltı

Hatay ve Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 80 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Hüseyin Bozok - Haberler | Güncel

HATAY ve Gaziantep'te yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 80 şüpheli gözaltına alındı.

HATAY ve Gaziantep'te yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 80 şüpheli gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hatay ve Gaziantep'te yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen 103 kişinin adresini belirledi. Eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 80 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 200 bin TL, 3 bin euro, 5 av tüfeği, 7 tabanca, 150 mermi, değişik bankalara ait 2 bin kredi ve hesap kartı, 20 laptop, 130 cep telefonu, 350 SIM kart, 30 tablet, 10 bilgisayar be 25 hard disk ele geçirildi. Baskınlarda adreslerinde bulunmayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürdürülüyor. 


Hatay ve Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 80 gözaltı
Hatay ve Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 80 gözaltı
Hatay ve Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 80 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin Bozok

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