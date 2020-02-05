Hatay ve Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
Hatay ve Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay ve Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki ilde 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 6 kilo 350 gram esrar, 32 gram metamfetamin, 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay polisinin uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında kent genelinde yaptığı çalışmalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan 8 şüpheli emniyete götürüldü.