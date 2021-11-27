Hatay ve Adana'da 2 milyon adet makaron ele geçirildi - Haberler
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Hatay ve Adana'da 2 milyon adet makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hatay ve Adana'da 2 milyon adet makaron ele geçirildi

Hatay ve Adana'da emniyet ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 2 milyon 10 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA (İHA) - Hatay ve Adana'da emniyet ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 2 milyon 10 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık suçları kapsamında yapılan çalışmada, Hatay'da 5, Adana'da 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 2 milyon 10 bin adet gümrük kaçağı makaron, 128 kilo kaçak tütün, 30 adet etiket sökücü sprey ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan S.A., A.T., M.A. ve A.T. adlı şahıslar hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

Hatay ve Adana'da 2 milyon adet makaron ele geçirildi

Hatay ve Adana'da 2 milyon adet makaron ele geçirildi

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