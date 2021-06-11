Hatay, Van ve Hakkari sınırlarında yüklü miktarda uyuşturucu madde ile sigara ele geçirildi
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Hatay, Van ve Hakkari sınırlarında yüklü miktarda uyuşturucu madde ile sigara ele geçirildi

Hatay, Van ve Hakkari sınırlarında yüklü miktarda uyuşturucu madde ile sigara ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Hatay, Van ve Hakkari hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde ve sigara ele geçirildiği bildirildi.

Hatay, Van ve Hakkari hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde ve sigara ele geçirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sınırlarda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren "hudut kartalları" tarafından Hatay, Van ve Hakkari hudut hattında arama tarama faaliyetleri yürütüldü.

Çalışmalarda 163 kilogram eroin, 115 kilogram esrar, 18 kilogram metamfetamin, 441 bin 120 adet uyuşturucu hap ve 10 bin 780 paket sigara ele geçirildi.

Hatay, Van ve Hakkari sınırlarında yüklü miktarda uyuşturucu madde ile sigara ele geçirildi
Hatay, Van ve Hakkari sınırlarında yüklü miktarda uyuşturucu madde ile sigara ele geçirildi
Hatay, Van ve Hakkari sınırlarında yüklü miktarda uyuşturucu madde ile sigara ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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