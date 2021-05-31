Hudut hatlarında 55 kilo 471 gram uyuşturucu ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hudut hatlarında 55 kilo 471 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hudut hatlarında 55 kilo 471 gram uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur - Haberler | 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay, Van, Hakkari ve Iğdır hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, 55 kilo 471 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay, Van, Hakkari ve Iğdır hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, 55 kilo 471 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudut Kartalları"nın kaçakçılara geçit vermediği kaydedildi.

Açıklamada, "Hatay, Van, Hakkari ve Iğdır hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, 55 kilo 471 gram uyuşturucu madde, 15 bin 775 paket sigara, 31 kilo 988 gram gümüş ve 239 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

Hudut hatlarında 55 kilo 471 gram uyuşturucu ele geçirildi
Hudut hatlarında 55 kilo 471 gram uyuşturucu ele geçirildi
Hudut hatlarında 55 kilo 471 gram uyuşturucu ele geçirildi
Hudut hatlarında 55 kilo 471 gram uyuşturucu ele geçirildi
Hudut hatlarında 55 kilo 471 gram uyuşturucu ele geçirildi
Hudut hatlarında 55 kilo 471 gram uyuşturucu ele geçirildi
Hudut hatlarında 55 kilo 471 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

3 gündür haber alınmayan kadın, evinde başından vurulmuş halde bulundu
3 gündür haber alınmayan kadın, evinde başından vurulmuş halde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Varank Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Seda Sayan Burak Sergen Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Fatih Terim Abdullah Avcı Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hudut hatlarında 55 kilo 471 gram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 16:17:00. #1.15#

title