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Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Milletvekilleri stat inşaatını inceledi

Hatay Valisi Rahmi Doğan ve milletvekilleri, yapımı devam eden Hatay Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Milletvekilleri stat inşaatını inceledi
24.08.2020 17:52 | Son Güncelleme: 24.08.2020 17:57

Hatay Valisi Rahmi Doğan ve milletvekilleri, yapımı devam eden Hatay Stadyumu'nda incelemelerde bulundu. Vali Doğan, eylül ayının ilk haftasında stada çim serme işleminin gerçekleşeceğini söyledi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan ve AK Parti Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Sabahat Özgürsoy Çelik, Hüseyin Şanverdi ve Abdulkadir Özel, yapımı devam eden Hatay Stadyumu'nda incelemelerde bulundu. Stadyumun koltuklarının takma işlemi devam ederken, diğer yandan çim serme için altyapı çalışmaları da sürüyor. Vali Doğan, stada 100 milyon TL'nin üzerinde bir yatırım yapıldığını belirtti.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatayspor'un stadı kiralamak için bakanlığa müracaat ettiğini belirterek, "Stat fiziki olarak bitmişti, ikinci ihalesini yaptık, bu ihalede koltuk ve çimlendirme var. Bu da çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Eylül ayı içerisinde tamamlanmış olacak. Burada Hatay'a çok büyük yatırım var. Yapılması, koltuk ve çim ile beraber 100 milyon TL'nin üzerinde yatırım yapıldı. Bu gerçekten önemli ve büyük yatırım. Hatayspor'un bu sene Süper Lig'e çıkması ile örtüştü, güzel bir ambiyans oldu. Stadı Hatayspor kiralamak için bakanlığımıza müracaat etti. Bakanlığımız Hatayspor ile yapacağı protokol çerçevesinde stadyumu Hatayspor'a kiralayacak. Çok az bir işimiz kaldı, tamamlamaya çalışıyoruz. Geldiğimiz nokta sevindirici. Çimlendirme ile ilgili gümrükte sorun vardı, geçen hafta içerisinde çözdük. Yurt dışından gelen boruları getirdik ve şu anda tamamı döşeniyor. Eylül ayının ilk haftasında da çim serme işlemine başlanacak. Kısa süre içerisinde hazır hale getireceğiz" dedi.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ise Hatay'ın Türkiye'nin en önemli şehirlerinden birisi olduğunu belirterek "Hataysporumuzun şampiyon olması ile beraber stadımızda bitti. En kısa zamanda maçlarını oynayabilecek hale gelecek. Hatay Türkiye'nin en önemli şehirlerinden bir tanesi. Medeniyetlerin beşiği bir şehir. Medeniyetler şehrinin takımının da Türkiye'de büyük bir sempati ile karşılandığını biliyoruz. Ben inanıyorum ki Hatayspor, Süper Lig'e lezzet katacak, tat verecek. İnsanı, mutfağı, tarihi, kültürü ve tabiatı ile gelecek olan takımlar için en güzel deplasmanlarından biri olacak. Burada da Hataysporumuz Süper Lig'de istikrarlı bir şekilde gelecek senelerde de şehrimizi temsil etmeye devam edecek" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Doğan ve milletvekilleri stadı gezerek incelemelerde bulundular. - HATAY

Kaynak: İHA

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