Hatay Valisi Rahmi Doğan, polis ve jandarmanın bayramını kutladı

Hatay Valisi Rahmi Doğan, kentte görev başındaki polis ve jandarma ekiplerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, kentte görev başındaki polis ve jandarma ekiplerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğan, Belen İlçe Emniyet Müdürlüğü kontrolündeki uygulama noktasını ziyaret etti.

Burada emniyet mensuplarıyla bayramlaşan Doğan, ülkenin güvenliği için her koşulda görevi başında olan tüm emniyet mensuplarına kolaylık diledi.

Doğan, daha sonra jandarmanın Serinyol'daki uygulama noktasını ziyaret ederek buradaki jandarma personelinin de Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz