Hatay Valisi Rahmi Doğan, muhtarlarla bir araya geldi

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Samandağ ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Doğan, Samandağ Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantıda, her fırsatta kamu kurum müdürleri ile muhtarları bir araya getirip ilçenin sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerini birlikte değerlendirdiklerini belirtti.

Samandağ ile Arsuz arasında yapımı devam eden sahil yolu çalışmaları hakkında bilgiler veren Doğan, ilçe için çok ciddi yatırımlar yapmaya çalıştıklarını ve bu yatırımlarla Samandağ'ın daha güzel olacağını kaydetti.

Samandağ-Arsuz kara yolundaki çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Doğan, şöyle devam etti:

"Yolun yüzde 45'ini bitirmiş durumdayız. 64 tane menfez ve 2 büyük köprü yapıyoruz. 3 milyon metreküp toprak işimiz var. Dün Arsuz'daydım. Arsuz gerçekten tam bir tatil beldesi olmuş. Gelirken bu yol üzerinde çok güzel koylar olduğunu gördük. Bu yol güzergahında 4 adet lokasyon belirledik. Bu lokasyonlardan bir tanesinde de karavan merkezi yapmayı planlıyoruz. Bu yolu planlarken tamamen turizm yolu olarak planladık. Tabiat ve çevre bizim için çok değerli. Yol çalışmalarımızı tamamen doğal yaşamı göz önünde tutarak yapıyoruz. Yol üzerinde caretta carettaların bulunduğu özel bir alan var. Buradaki yol yapımı çalışmalarında onlara zarar vermeyecek şekilde, doğal yaşamlarının etkilenmemesi için hassas bir şekilde planladık. Samandağ'da çok güzel tarihi ve doğal güzelliklerimiz var. 188 kilometrelik sahil bandımızı karış karış işleyerek nasıl halkımızın hizmetine açabiliriz bununu gayreti içerisindeyiz."

Doğan, yolun 80 milyon liraya mal olduğunu da sözlerine ekledi.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da Samandağ-Arsuz kara yolunun Hatay'ın bir hayali olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Toplantıda muhtarlar mahallelerinin ihtiyaçlarını Vali Doğan'a iletti.

Kaynak: AA