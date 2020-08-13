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Hatay Valisi Rahmi Doğan: "Hatayspor'un maçlarını yeni stadında oynaması için çalışıyoruz"

- Hatay Valisi Rahmi Doğan: "Hatayspor'un maçlarını yeni stadında oynaması için çalışıyoruz" "Fikstür Hatayspor'un yeni stadında maçını yapmasına uygun" Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan: "Eski stadı Süper Lig maçı yapılabilir statüsüne getiriyoruz" Hatay Valisi Rahmi Doğan, yapımı devam...

13.08.2020 14:30 | Son Güncelleme: 13.08.2020 14:38

- Hatay Valisi Rahmi Doğan: "Hatayspor'un maçlarını yeni stadında oynaması için çalışıyoruz"

"Fikstür Hatayspor'un yeni stadında maçını yapmasına uygun"

Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan:

"Eski stadı Süper Lig maçı yapılabilir statüsüne getiriyoruz"

HATAY - Hatay Valisi Rahmi Doğan, yapımı devam eden Hatayspor Stadyumu'nda incelemelerde bulundu. Vali Doğan, fikstürün uygunluğuyla beraber Hatayspor'un maçlarını yeni stadyumda oynayabileceğini söyledi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, kaba inşaatı tamamlanan ve koltuk montajına başlanan Hatayspor Stadyumu'nda incelemelerde bulundu. Vali Doğan'a inceleme sırasında Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan ve Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz de eşlik etti. Stadyumda yapılan inceleme sonrası basın mensuplarının karşısına çıkan Vali Rahmi Doğan, Hatayspor'un yeni stadıyla beraber yeni başarılara imza atacağına inandığını söyledi. Fikstürün stadın yetişebilmesi açısından elverişli olduğuna değinen Doğan, "Takım şu anda hazırlıklarını Erzurum kampında sürdürüyor. Bir taraftan da transfer çalışmaları devam ediyor. Takımın yeni yuvasını hazır hale getirmek için valilik olarak, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak büyük bir gayret içerisindeyiz. Stadın kaba inşaatı bitmişti. Çim ve koltuklar ile ilgili kısımda Gençlik ve Spor Bakanımıza buradan teşekkürümüzü sunuyoruz, valiliğimize yeterli ödeneği gönderdi. Valilik olarak bizde ihalesini yaptık, sizlerinde gördüğü gibi çok ciddi çalışma var. Bu çalışma sadece gündüz değil, gecede devam eden bir çalışma. Eylül ayının ilk haftasında inşallah burayı hazır hale getireceğiz. Ancak çimin yetişmesi ve oynanabilir hale gelebilmesi açısından belirli bir süre beklenmesi gerekiyor. Fikstür buna uygun, federasyonla da görüşüldü. Federasyon bizim ilk iki maçımızı deplasmana verecek daha sonra milli maç arası var. Dolayısıyla bir 5 haftalık vaktimiz oluşuyor. Eğer eylül ayının ilk haftasında burayı hazır hale getirebilirsek, kasım ayının ilk haftası veya ekim ayının son haftası gibi maçımızı da burada oynamış olacağız. Büyük bir gayretle çalışıyoruz, inşallah takım yeni yuvasında yeni sezona başlayacak. Ben nice başarılara, nice galibiyetlere ulaşmayı diliyorum" dedi.

Hatayspor'a yeni tesis kazandırmak adına çalışmaların sürdüğünü aktaran Vali Rahmi Doğan, "Hatayspor'a bir tesis yapım çalışması da devam ediyor. Valilik olarak bunu belirli bir aşamaya getirdik, kamuoyu ile de paylaşacağız bunu. Şu anda yer konusunda çalışmamız devam ediyor. Takımla birlikte belirlemiş olduğumuz bir yer var o yer üzerine yoğunlaştık, büyük ihtimalle orası olacak gibi görünüyor" diye konuştu.

Nihat Tazearslan: "Eski stadyumu da statüye uygun hale getirmeye çalışıyoruz"

Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan, yeni stadın yetişmemesi durumuna karşılık eski stadyumu da statüye uygun hale getirilmesi için çabaladıklarını söyledi. Fikstür aksamasının ve başka şehirlerde maç yapmanın zorlukları olduğunu belirten Başkan Tazearslan, "Yeni stadımız kasım ayında yetişecek gibi görünüyor. Herhangi bir aksaklığa mahal vermemek için mevcut Atatürk Stadyumu'nu da, Süper Lig maçı oynanabilir konuma getirmeyi hedefliyoruz. Bilindiği üzere Süper Lig'de herhangi bir fikstür aksaması çok mümkün değil ve başka bir yerde de maç yapmak çok zor oluyor, biz geçen sene bunu yaşadık. Bu sebeple de Antakya Atatürk Stadyumu içinde bir emniyet çalışması yapacağız" açıklamalarında bulundu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatayspor Kulübü Başkanı Nihat Tazearslan, Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz ve beraberlerindeki heyet yapılan incelemelerin ardından, Hatayspor'un kazandığı kupa ile yeni stadyum içerisinde toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan: 'Hatayspor'un maçlarını yeni stadında oynaması için çalışıyoruz'

Kaynak: İHA

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