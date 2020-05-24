Hatay Valisi Rahmi Doğan güvenlik güçleriyle bayramlaştı Hatay Valisi Rahmi Doğan, sosyal mesafe kuralına uyarak uygulama noktasında görevli jandarma ve emniyet personeliyle bayramlaştı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, sosyal mesafe kuralına uyarak uygulama noktasında görevli jandarma ve emniyet personeliyle bayramlaştı.

Vali Doğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Antakya, Arsuz ve Belen ilçesindeki kontrol noktalarını ziyaret etti.

Doğan, burada sosyal mesafe kurallarına uyarak jandarma ve emniyet güçlerinin bayramını kutladı.

Kaynak: AA