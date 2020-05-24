Hatay Valisi Rahmi Doğan güvenlik güçleriyle bayramlaştı
Hatay Valisi Rahmi Doğan, sosyal mesafe kuralına uyarak uygulama noktasında görevli jandarma ve emniyet personeliyle bayramlaştı.
24.05.2020 15:53 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:53
Hatay Valisi Rahmi Doğan, sosyal mesafe kuralına uyarak uygulama noktasında görevli jandarma ve emniyet personeliyle bayramlaştı.
Vali Doğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Antakya, Arsuz ve Belen ilçesindeki kontrol noktalarını ziyaret etti.
Doğan, burada sosyal mesafe kurallarına uyarak jandarma ve emniyet güçlerinin bayramını kutladı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA