Hatay Valisi Rahmi Doğan, Fenerbahçeli yöneticileri kabul etti

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Fenerbahçeli yöneticileri makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Doğan'ın Hatayspor maçı için kente gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyeti makamında kabul ettiği belirtildi.

Ziyarette Başkan Koç'un, Doğan'a günün anısına Fenerbahçe forması hediye ettiği bildirildi.

Hatayspor ile Fenerbahçe, bugün saat 16.00'da karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli