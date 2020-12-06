Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan "zorunlu kalmadıkça dışarıya çıkmayın" çağrısı

Hatay Valisi Rahmi Doğan, kentte artan koronavirüs vakaları nedeniyle vatandaşlardan zorunlu kalmadıkça dışarıya çıkmamalarını istedi.

Vali Doğan, yazılı açıklamasında, gereken tüm tedbirlerin alınarak süreci en az hasarla atlatmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Vatandaşları zorunlu kalmadıkça evde kalmaya davet eden Doğan, şunları kaydetti:

"Eş, dost, akraba aile ve ev ziyaretlerini bir süreliğine askıya alacağız. Dostlarımızın, yakınlarımızın düğün, cenaze gibi özel günlerinde eskisi gibi bir araya gelmeyeceğiz. Bir süre tebriklerimizi ve taziyelerimizi telefonla ileteceğiz. Zor da olsa bu fedakarlığı göstereceğiz. Herkes birbirine aynı tavsiyelerde bulunurken, tavsiye sahiplerinin bu tavsiyelere başta kendilerinin uymadığı, uyarıların lafta kaldığı da ne yazık ki aşikardır. Geldiğimiz nokta itibariyle pandemi kurallarına sıkı sıkıya uymadığımız takdirde canımızın yanacağını ve bu süreci toplum olarak çok zor atlatacağımızı üzülerek ifade etmek durumundayım."

Valilik olarak alınması gereken tüm tedbirleri kademeli şekilde almaya devam edeceklerini vurgulayan Doğan, "Unutmayalım ki bu tedbirlere uyacak olan bizleriz. Bu tedbirler, halihazırda bizi hastalıktan koruyacak yegane yöntemdir. Her bir vatandaşımızın başına polis veya sağlık çalışanı görevlendirme imkanının olmadığını bilerek; herkesi daha dikkatli olmaya, kurallara bizzat uymaya, uymayanlara ise mesafe koyarak tavır alıp onları ikaz etmeye, sağlık camiamıza, güvenlik güçlerimize ve bu süreçte görev alan tüm personelimize yani bizlere yardımcı olmaya, bu konuda sorumluluk alamaya davet ediyorum. Mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmayalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli