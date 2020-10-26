Hatay Valisi Rahmi Doğan: "Bugün itibarıyla Amanoslar'da PKK terör örgütü imha edilmiştir ve herhangi bir PKK terör örgütü birimi de kalmamıştır."
26.10.2020 23:27 | Son Güncelleme: 26.10.2020 23:30
Hatay Valisi Rahmi Doğan: "Bugün itibarıyla Amanoslar'da PKK terör örgütü imha edilmiştir ve herhangi bir PKK terör örgütü birimi de kalmamıştır.
Hatay Valisi Rahmi Doğan: "Bugün itibarıyla Amanoslar'da PKK terör örgütü imha edilmiştir ve herhangi bir PKK terör örgütü birimi de kalmamıştır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz