Hatay Valisi Rahmi Doğan, BMMYK Türkiye Temsilcisi Leclerc ve beraberindeki heyeti kabul etti
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Hatay Valisi Rahmi Doğan, BMMYK Türkiye Temsilcisi Leclerc ve beraberindeki heyeti kabul etti

Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel
Hatay Valisi Rahmi Doğan, BMMYK Türkiye Temsilcisi Leclerc ve beraberindeki heyeti kabul etti

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamada, ziyarette Doğan, Leclerc'i tarihin en eski yerleşim yerlerinden biri olan, her dinden ve kültürden vatandaşın karşılıklı hoşgörü ve kardeşlik içinde yaşadığı medeniyetler kenti Hatay'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

BMMYK Türkiye Temsilcisi Leclerc de küresel anlamda en fazla Suriyeliyi ülkesinde misafir eden ve insani yardım sağlayan ülkenin Türkiye olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin, bu anlamda tüm dünyaya örnek ülke olarak gösterildiğini ifade eden Leclerc, ziyaretten ve bölgeyi tanımaktan dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Leclerc misafirperverliğinden dolayı Vali Doğan'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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