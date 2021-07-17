Hatay Valisi Doğan yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay Valisi Doğan yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Hatay Valisi Doğan yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangınında Vali Rahmi Doğan bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangınında Vali Rahmi Doğan bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Vali Doğan, cep telefonuyla Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi arayarak son durum hakkında bilgi verdi.

Hatay'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları'nda birbirine yakın iki bölgede yangın çıktı. Yangın bölgesine gelen itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Hassa ilçesine bağlı Akbez Gazel Uşağı Mahallesi'nde yangında bölgesine Vali Rahmi Doğan geldi. Doğan, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Ardından Vali Doğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi cep telefonuyla arayarak son durum hakkında bilgi verdi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kabus günleri akla geldi! Hatay'ın iki ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Kabus günleri akla geldi! Hatay'ın iki ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Son dakika 3. sayfa: Yangında ev kullanılamaz hale geldi, evde bulunan Kur'an-ı Kerim'e hiçbir şey olmadı
Son dakika 3. sayfa: Yangında ev kullanılamaz hale geldi, evde bulunan Kur'an-ı Kerim'e hiçbir şey olmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Demet Akalın Zeynep Bastık Şahan Gökbakar Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hatay Valisi Doğan yangın bölgesinde incelemelerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 01:25:43. #1.15#

title